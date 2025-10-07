"La parola coerenza è ormai passata di moda. In politica, anzi, sembra quasi un’offesa". Con queste parole Aldo Milone, leader della lista civica Prato Libera e Sicura, si rivolge al sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, con l’accusa di aver dimenticato la città da cui proviene. Milone rivendica un percorso personale fatto di scelte nette e rinunce: "Quando ero assessore alla sicurezza nella giunta Romagnoli – ricorda – non esitai un minuto a dimettermi e rinunciare all’indennità, perché in contrasto con il Pd sui temi per me fondamentali: la sicurezza e l’ illegalità economica. Subito dopo fondai Prato Libera e Sicura, senza trasmigrare in altri partiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Silli parla di Prato, ma finora cosa ha fatto?"