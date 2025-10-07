Silli parla di Prato ma finora cosa ha fatto?

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La parola coerenza è ormai passata di moda. In politica, anzi, sembra quasi un’offesa". Con queste parole Aldo Milone, leader della lista civica Prato Libera e Sicura, si rivolge al sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, con l’accusa di aver dimenticato la città da cui proviene. Milone rivendica un percorso personale fatto di scelte nette e rinunce: "Quando ero assessore alla sicurezza nella giunta Romagnoli – ricorda – non esitai un minuto a dimettermi e rinunciare all’indennità, perché in contrasto con il Pd sui temi per me fondamentali: la sicurezza e l’ illegalità economica. Subito dopo fondai Prato Libera e Sicura, senza trasmigrare in altri partiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

silli parla di prato ma finora cosa ha fatto

© Lanazione.it - "Silli parla di Prato, ma finora cosa ha fatto?"

In questa notizia si parla di: silli - parla

silli parla prato finora"Silli parla di Prato, ma finora cosa ha fatto?" - "La parola coerenza è ormai passata di moda. Da lanazione.it

silli parla prato finoraIl sottosegretario Silli passa a Forza Italia, Lupi: "Si deve dimettere immediatamente" - Tutto è partito da un annuncio improvviso del vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Silli Parla Prato Finora