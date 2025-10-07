Signa cade da un muretto e batte la testa | bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso
Signa (Firenze), 7 ottobre 2025 – Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in seguito a una caduta. E’ successo a Signa: la piccola è caduta in giardino da un muretto alto un metro, battendo la testa e riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: signa - cade
Europa League: la Roma perde con il Lille, pareggio tra Bologna-Friburgo Nella seconda giornata di Europa League la Roma cade in casa contro il Lille e il Bologna pareggia contro il Friburgo. I giallorossi rimangono dunque a tre punti e nella prossima sfid - facebook.com Vai su Facebook
Signa, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso - Signa (Firenze), 7 ottobre 2025 – Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in seguito a una caduta. lanazione.it scrive
Cade da cavallo in sentiero impervio e batte testa, soccorsa - Batte il capo contro un ramo durante un'escursione a cavallo sul San Bartolo a Pesaro e cade. Scrive ansa.it