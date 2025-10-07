Signa cade da un muretto e batte la testa | bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Signa (Firenze), 7 ottobre 2025 – Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in seguito a una caduta. E’ successo a Signa: la piccola è caduta in giardino da un muretto alto un metro, battendo la testa e riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

signa cade da un muretto e batte la testa bimba di 3 anni portata al meyer in codice rosso

© Lanazione.it - Signa, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso

In questa notizia si parla di: signa - cade

signa cade muretto batteSigna, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso - Signa (Firenze), 7 ottobre 2025 – Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in seguito a una caduta. lanazione.it scrive

Cade da cavallo in sentiero impervio e batte testa, soccorsa - Batte il capo contro un ramo durante un'escursione a cavallo sul San Bartolo a Pesaro e cade. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Signa Cade Muretto Batte