Signa (Firenze), 7 ottobre 2025 – Una bambina di 3 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in seguito a una caduta. E’ successo a Signa: la piccola è caduta in giardino da un muretto alto un metro, battendo la testa e riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Signa, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso