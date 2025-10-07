Un ragazzo tunisino di 15 anni, residente nella provincia di Siena, è stato arrestato con le accuse di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi o oggetti atti ad offendere e collocato in comunità su disposizione del gip del tribunale per i Minorenni di Firenze. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questa mattina, martedì, dalla Digos di Firenze e dai carabinieri di Montepulciano (Siena). Arriva al termine di un’indagine partita nel dicembre 2024, quando il giovane fu rintracciato dai militari dopo un allontanamento da casa. In quella circostanza il minorenne vagava nella periferia di Montepulciano e durante il controllo i carabinieri lo trovarono in possesso di un coltello a scatto e notarono che manifestava simpatie per il terrorismo islamico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siena, arrestato 15enne per terrorismo: sul cellulare minacce in nome della jihad