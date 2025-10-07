Sicuri sulla strada Connessi alla vita | 20 Comuni siglano il protocollo d' intesa

Salernotoday.it | 7 ott 2025

Siglato stamattina, il protocollo d’intesaSicuri sulla strada. Connessi alla vita” promosso dal Comune di Castellabate, in collaborazione con la Provincia di Salerno e l’Associazione “Per le strade della vita Aps”. Ad aderire al progetto anche altri enti ed associazioni: il Comune di Agropoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

