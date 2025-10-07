Sicurezza stradale Ancisi LpRa | Svolta pericolosa sulla via trafficata il Comune intervenga

Ravennatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiede soluzioni per la sicurezza dell'incrocio stradale nei pressi del cimitero Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, che ha depositato un'interrogazione sul tema. "Il ponte di via Baiona sul fosso Fagiolo, prossimo al primo ingresso del cimitero monumentale di Ravenna sul versante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

Ordinanza anti-degrado ad Abbiategrasso: dallo spaccio alla sicurezza stradale è boom d’interventi

Sicurezza stradale e tutela animale: scattano denunce e segnalazioni

Per viale Roma 24 mila metri quadri di asfalto nuovo, Petetta replica ai Verdi: "Obiettivo salvaguardare alberi e sicurezza stradale"

sicurezza stradale ancisi lpraAncisi (LpRa): svolta pericolosa tra via Fosso Fagiolo e via Baiona - “Il ponte di via Baiona sul fosso Fagiolo, prossimo al primo ingresso del cimitero monumentale di Ravenna sul versante del petrolichimico ex Anic, sopporta, pur essendo ad una sola campata,un traffico ... Lo riporta ravennawebtv.it

sicurezza stradale ancisi lpraAncisi (LpRa): Tagli insensati all’illuminazione stradale - “Anche quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, si è ripetuto, in molte strade della città e delle frazioni, l’infelice spegnimento della pubblica illuminazione in orario ancora notturno, anticipato di ... ravennawebtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Ancisi Lpra