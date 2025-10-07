Sicurezza modello Ferrara | Street tutor nei bagni

Una richiesta e una proposta. Entrambe indirizzate al Comune da parte del centrodestra su input della Lega. Al centro, il tema della sicurezza. E, in particolare, la volontà di "esportare il modello Ferrara" e di istituire anche per la costa il servizio degli Street Tutor per vigilare su stabilimenti e zone più affollate durante la stagione estiva. Matteo Cavallari, il consigliere del Carroccio – assieme a tutto il centrodestra – ha deciso di porre la questione in consiglio comunale. Di più: in una missiva chiede al primo cittadino Pier Luigi Negri di convocare una seduta straordinaria di Aula per discutere degli "oltre quindici atti di vandalismo che hanno arrecato ingenti danni agli stabimenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

