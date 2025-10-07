Sicurezza la senatrice Rauti in saluto ai militari di ' Strade sicure' | Risultati concreti di deterrenza e sicurezza
“L’impegno del Governo a innalzare i livelli di sicurezza nelle maggiori città italiane - ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti - si è tradotto, in questi tre anni, anche in un aumento del numerico dell’operazione ‘Strade sicure’ e nel suo rafforzamento con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - senatrice
La senatrice della Lega Tilde Minasi sottolinea il segnale concreto del Governo: 50 milioni di euro per sicurezza, manutenzione e cantieri sulle strade provinciali calabresi - facebook.com Vai su Facebook