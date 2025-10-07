Sicurezza in strada algoritmi trasparenti e propri rappresentanti | le priorità dei rider

Lecceprima.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un sistema di tutele centrato sulla sicurezza mentre si fanno le consegne, sulla trasparenza dell’algoritmo che assegna le ordinazioni e le remunerazioni, sul diritto di fare piena attività sindacale.Così Valentina Pascali, segretaria regionale Felsa Cisl (lavoratori somministrati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - strada

Strada e muro ora sono in sicurezza. A Prunetta conclusi due cantieri

Via Terracini, terminati i lavori per messa in sicurezza della strada. “Opera necessaria dopo l’alluvione del 2023"

Le forze di sicurezza siriane bloccano la strada verso Sweida

sicurezza strada algoritmi trasparentiSicurezza in strada, algoritmi trasparenti e propri rappresentanti: le priorità dei rider - Per la segretaria generale Valentina Pacali servono “risposte normative e contrattuali innovative” ... lecceprima.it scrive

sicurezza strada algoritmi trasparentiCome funzionano Navigard e SafeDrive e come cambieranno la sicurezza stradale - Cambia il mondo della sicurezza stradale con di Navigard e SafeDrive, due nuovi strumenti basati su algoritmi avanzati per rilevare le infrazioni in tempo reale ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Strada Algoritmi Trasparenti