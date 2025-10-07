"In questi anni, da capogruppo in consiglio comunale, abbiamo più volte segnalato lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la città: dal centro storico ai quartieri, dove sempre più spesso si registrano episodi di violenza, aggressioni, risse ". Lo afferma in una nota il capolista del Pd nel collegio pisano per le elezioni regionali, Matteo Trapani, sottolineando che gli episodi di violenza dei giorni scorsi non sono casi isolati "ma il segno di un fallimento nella gestione della sicurezza cittadina ". Secondo Trapani, " Pisa ha bisogno di tornare a essere una città sicura, viva, capace di offrire opportunità e non paura: questo impegno deve partire dal livello locale, con un’amministrazione finalmente all’altezza, ma deve anche essere sostenuto con forza a livello regionale, da chi rappresenta Pisa e crede davvero in una sicurezza fatta di prevenzione, di presenza dello Stato, di comunità e di spazi vissuti, perché la sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma con il lavoro quotidiano, con politiche che restituiscano dignità, partecipazione e fiducia ai cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sicurezza in città. Botta e risposta. Trapani-Nerini