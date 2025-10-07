Sicurezza ecco la nuova Zona rossa | dall' Esquilino a San Lorenzo fino alla Togliatti

Dall'Esquilino a San Lorenzo fino a via Palmiro Togliatti, nel tratto in cui la strada costeggia Centocelle e il Quarticciolo, quest'ultimo già interessato dalle misure di sicurezza del decreto Caivano bis. La « zona rossa » disposta a Roma dalla Prefettura si rinnova e si amplia con la nuova ordinanza firmata ieri dal prefetto Lamberto Giannini, per ulteriori due mesi, e conferma il divieto di «stazionare indebitamente» nelle vie e piazze elencate nei confronti di soggetti molesti o violenti, già segnalati per reati in materia di stupefacenti, furti, rapine, danneggiamenti, detenzione e porto abusivo di armi, nonché di «oggetti atti a offendere». 🔗 Leggi su Iltempo.it

