Sicurezza dalla Regione 157mila euro per videosorveglianza attività educative e tutor
Un patto tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza per favorire una maggiore sicurezza urbana e una migliore qualità della vita dei cittadini, attraverso il sostegno a progetti diretti alla prevenzione dell’illegalità, al controllo del territorio e alla riqualificazione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Regione Lanzarin: «Alle scuole 3 milioni per salute e sicurezza di insegnanti e alunni»
Alto Frignano, per la Regione la sicurezza "non sarà comporomessa dall'assenza dei medici"
Messa in sicurezza delle cascate. La Regione stanzia 184mila euro
Messa in sicurezza del lago di Olginate, dalla Regione arrivano 400mila euro I lavori inizieranno il prossimo anno e si concluderanno nel 2027. Gli interventi saranno interamente finanziati dall'amministrazione regionale
"La Protezione civile garantisce la sicurezza del territorio in situazioni eccezionali; per il maltempo delle scorse settimane abbiamo stimato interventi da 5,5 mln a #Aquileia, #Latisana, #Lignano". Così oggi l'assessore di #RegioneFVG @Riccardi_FVG
Sicurezza, la Regione in campo. Trecentomila euro per i Comuni: "Più telecamere e lotta al degrado" - Prevista la modernizzazione delle dotazioni della polizia locale e la rigenerazione di aree urbane degradate. Lo riporta msn.com
Messa in sicurezza delle cascate. La Regione stanzia 184mila euro - È quanto prevede un emendamento approvato in sede di assestamento di bilancio, presentato dalla consigliera ... Da ilgiorno.it