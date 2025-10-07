Sicurezza dalla Regione 157mila euro per videosorveglianza attività educative e tutor

Un patto tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza per favorire una maggiore sicurezza urbana e una migliore qualità della vita dei cittadini, attraverso il sostegno a progetti diretti alla prevenzione dell’illegalità, al controllo del territorio e alla riqualificazione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it