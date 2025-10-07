Siccità e alluvioni in Italia per oltre 20 miliardi di danni

Con l’inizio della stagione più fredda e piovosa, Legambiente ha fatto il punto su siccità, alluvioni e, in generale, sul rischio idrogeologico in Italia. I risultati dell’indagine mostrano un territorio ad alto rischio, in cui gli eventi estremi hanno causato decine di miliardi di euro di danni negli ultimi 10-12 anni. L’Italia, come scrive il report, è uno degli hotspot climatici più sensibili del bacino del Mediterraneo e paga lo scotto di una crisi climatica sempre più acuta e di una gestione dell’acqua poco efficace e “a compartimenti stagni”, cioè priva di una visione d’insieme. La settima edizione del Forum nazionale Acqua, dal titolo “La resilienza idrica in Italia”, registra innumerevoli eventi legati a siccità prolungata e ad alluvioni, come quelli avvenuti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

