Siamo rimaste sempre le stesse | gli auguri speciali di Alba Parietti a Paola Ferrari
“Cara Paola, sono passati quarant’anni da questa foto. Eravamo a Verona dopo il Festivalbar”. Inizia così il post che Alba Parietti ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Si tratta di un affettuoso messaggio di auguri per l'amica Paola Ferrari (che proprio ieri ha spento 65 candeline).Gli. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: siamo - rimaste
Rubati i libri del libero scambio della Piccola Farmacia Letteraria. “Ci siamo rimaste male”
Siamo tra le poche organizzazioni rimaste nella Striscia di Gaza. Curiamo negli ospedali e nelle cliniche, portiamo acqua potabile. Aiutaci a fare di più. Dona ora, grazie. Vai su Facebook
Non solo "auguri": 10 frasi che scaldano davvero il cuore dei nonni - Scopri 10 frasi che scaldano il cuore dei nonni più dei classici auguri. Come scrive nostrofiglio.it