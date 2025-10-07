Siamo rimaste sempre le stesse | gli auguri speciali di Alba Parietti a Paola Ferrari

“Cara Paola, sono passati quarant’anni da questa foto. Eravamo a Verona dopo il Festivalbar”. Inizia così il post che Alba Parietti ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Si tratta di un affettuoso messaggio di auguri per l'amica Paola Ferrari (che proprio ieri ha spento 65 candeline).Gli. 🔗 Leggi su Today.it