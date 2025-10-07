Si tratta su ostaggi ritiro dell’Idf e disarmo

Sono iniziati ieri i negoziati indiretti tra le parti a Sharm el-Sheikh, con la mediazione di Cairo, Doha e Washington. Per Bibi è imprescindibile la consegna dei rapiti. Discussioni tra l’ala militare e quella politica di Hamas se cedere i fucili d’assalto. 🔗 Leggi su Laverita.info

Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"

