Si sente male alla guida accosta l' auto e cerca aiuto ma crolla e muore

Guidava l'auto verso le 16.40 in via Piave, quando si è sentito male. Ha fatto appena in tempo ad accostare l'auto al bordo della strada, all'altezza dei giardini di fronte al supermercato, poi ha aperto la portiera, è sceso ed è crollato per un malore davanti ai passanti. Non c'è stato più nulla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

