Si schianta con lo scooter contro il muro di un’abitazione; purtroppo inutili i soccorsi per Luca Aveva 40 anni La tragedia che ha sconvolto Velletri
Una tragedia quella che ha colpito la comunità di Velletri nella giornata di ieri, quando Luca Felici, 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella campagna di Pratolungo, al confine con Castel Ginnetti, nella zona nord di Cisterna. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il centauro si sarebbe trovato davanti a un' auto intenta a svoltare a sinistra. Nel tentativo di evitarla, Luca avrebbe sterzato verso sinistra, impattando contro un muro di contenimento. Lo scooter, dopo l'urto, ha colpito un palo della luce prima di terminare la corsa in una cunetta.
