Si ribalta con il trattore e rimane incastrato soccorso in codice rosso è grave

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente sul lavoro nella zona archeologica di Grotta Rossa, a Roma. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Salvato dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

