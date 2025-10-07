Si ribalta con il trattore e rimane incastrato soccorso in codice rosso è grave
Grave incidente sul lavoro nella zona archeologica di Grotta Rossa, a Roma. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Salvato dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
