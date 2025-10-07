Si può iscrivere chiunque Alcaraz l' ha fatto in palio 600mila euro | il nuovo torneo in Australia
Il "Million Dollar 1 Point Slam" andrà in scena nella settimana che precede il prossimo Australian Open: 22 professionisti, tra cui Carlitos, sfidano 10 dilettanti con un maxi montepremi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: iscrivere - chiunque
ULTIMA CHIAMATA! per iscriversi alla formazione gratuita: NASCERE MASCHI, NASCERE FEMMINE Giovedì 2 e martedì 7 ottobre online Sabato 11 ottobre in presenza a Monastier di Treviso Un percorso per educatrici, educatori e chiunque vogli - facebook.com Vai su Facebook