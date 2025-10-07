Si può iscrivere chiunque Alcaraz l' ha fatto in palio 600mila euro | il nuovo torneo in Australia

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "Million Dollar 1 Point Slam" andrà in scena nella settimana che precede il prossimo Australian Open: 22 professionisti, tra cui Carlitos, sfidano 10 dilettanti con un maxi montepremi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

si pu242 iscrivere chiunque alcaraz l ha fatto in palio 600mila euro il nuovo torneo in australia

© Gazzetta.it - Si può iscrivere chiunque (Alcaraz l'ha fatto), in palio 600mila euro: il nuovo torneo in Australia

In questa notizia si parla di: iscrivere - chiunque

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Iscrivere Chiunque Alcaraz