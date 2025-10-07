Si perde nel bosco mentre raccoglie castagne 79enne trovato sano e salvo

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato dopo circa un'ora di ricerche l'anziano piacentino che nel pomeriggio del 7 ottobre mentre era a raccogliere le castagne ha smarrito il sentiero. È accaduto nel bosco di castagni nei pressi della Madonna di Pione, nel comune di Vernasca. Il 79enne conosceva bene il bosco eppure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

