Si perde nel bosco mentre raccoglie castagne 79enne trovato sano e salvo
È stato ritrovato dopo circa un'ora di ricerche l'anziano piacentino che nel pomeriggio del 7 ottobre mentre era a raccogliere le castagne ha smarrito il sentiero. È accaduto nel bosco di castagni nei pressi della Madonna di Pione, nel comune di Vernasca. Il 79enne conosceva bene il bosco eppure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: perde - bosco
Il Pd si perde nel bosco milanese
Si perde nel bosco, escursionista recuperata con l'elicottero
Perde il controllo dell'auto e precipita nel bosco
Chi l’avrebbe mai detto? Oggi il vero uomo ideale non è quello con gli addominali scolpiti ma quello che va a funghi nel bosco . C’è chi sogna il principe azzurro e chi invece perde la testa per un fungaiolo con il cestino pieno di porcini, chiodini, finferli e - facebook.com Vai su Facebook
Sfugge al controllo della padrona e si perde nel bosco: cane salvato dai Vigili del fuoco https://ift.tt/hUCS6ir https://ift.tt/U2uozPl - X Vai su X