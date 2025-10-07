Il Decreto Genova e le aree a " Logistica semplificata ", i progetti nei comuni, l’impatto sull’intera zona della Martesana. Il momento è caldo, i fronti si dividono, ed è organizzato dal circolo Acli e Melzo Cittadinanzattiva il primo dibattito pubblico fra i quattro comuni inclusi nel perimetro della Zona logistica semplificata quali aree “retroporto di Genova“. Si tiene giovedì sera, nella sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio. Parteciperanno i sindaci di Melzo Antonio Fusé, di Vignate Diego Boscaro, di Segrate Paolo Micheli e di Pioltello Ivonne Cosciotti, o loro rappresentanti, E Il consigliere delegato di Città Metropolitana Marco Griguolo (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si parla del "Patto per una buona logistica"