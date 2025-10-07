Si parla del Patto per una buona logistica

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Genova e le aree a " Logistica semplificata ", i progetti nei comuni, l’impatto sull’intera zona della Martesana. Il momento è caldo, i fronti si dividono, ed è organizzato dal circolo Acli e Melzo Cittadinanzattiva il primo dibattito pubblico fra i quattro comuni inclusi nel perimetro della Zona logistica semplificata quali aree “retroporto di Genova“. Si tiene giovedì sera, nella sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio. Parteciperanno i sindaci di Melzo Antonio Fusé, di Vignate Diego Boscaro, di Segrate Paolo Micheli e di Pioltello Ivonne Cosciotti, o loro rappresentanti, E Il consigliere delegato di Città Metropolitana Marco Griguolo (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

si parla del patto per una buona logistica

© Ilgiorno.it - Si parla del “Patto per una buona logistica“

In questa notizia si parla di: parla - patto

“Giorgia Meloni mi incuriosisce, voglio sapere tutto di lei. Melania Trump? Ha fatto un patto con il diavolo”: parla Tina Brown

parla patto buona logisticaSi parla del “Patto per una buona logistica“ - L’obiettivo della serata è fare il punto della situazione, ma anche rilanciare l’idea di un " Patto per una buona logistica " o una cabina di regìa che coinvolga non i soli Comuni direttamente ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parla Patto Buona Logistica