Si getta dalla finestra in casa viene trovato il corpo senza vita della moglie | ipotesi omicidio-suicidio
Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in strada a Castelfranco Emilia (Modena) nel pomeriggio di martedì 7 ottobre. Prima l'ipotesi di un incidente o di un gesto estremo, poi la scoperta: in casa del 92enne c'era la moglie, di 88 anni, anche lei deceduta. La pista principale è quella. 🔗 Leggi su Today.it
