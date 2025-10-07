Si getta dalla finestra in casa il cadavere della moglie Ipotesi omicidio-suicidio

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30, si è consumata una tragedia familiare a Castelfranco Emilia. Tutto è partito dal ritrovamento del cadavere di un uomo a bordo strada, nella centrale via Saietti. Sanitari e medico del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell'uomo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: getta - finestra

Prima finge un malore poi getta sei chili di droga dalla finestra, condannati padre e figlio

Uccide la moglie e si getta dalla finestra - Un corpo a terra: prima l'ipotesi di un incidente, o di un gesto estremo, infine la scoperta degli inquirenti. Da rainews.it

Davide Pasqualini si getta dalla finestra, trovata morta in casa Giovanna Brusoni con ferite da taglio: ipotesi omicidio-suicidio. Chi erano mamma e figlio - Secondo le prime ricostruzioni, Pasqualini si sarebbe gettato da una finestra situata in una zona condominiale accessibile dell’ottavo piano. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Getta Finestra Casa Cadavere