Si finge venditore di fiori deruba una 90enne e fa acquisti con la sua carta

I carabinieri della stazione di Sestri Levante hanno denunciato un uomo di 40 anni, di origine marocchina, per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.L’indagine ha preso il via dopo la denuncia sporta da una donna di 90 anni, residente in Lombardia, che la settimana scorsa è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it