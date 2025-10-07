Si finge talent scout per adescare minori violentarli e filmarli | 53enne in carcere
Si sarebbe finto un talent scout per adescare minori. Sono stati i carabinieri della compagnia di San Bonifacio, al termine di un'articolata indagine, a trarre in arresto un uomo di 53 anni, gravemente accusato dei reati di violenza sessuale continuata e aggravata e pornografia minorile, commessi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Un uomo di 53 anni si presentava come talent scout sportivo: denunciato. In un paio di occasioni i due si erano incontrati a casa del ragazzino. La famiglia della vittima si è costituita parte civile - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, si finge procuratore di calcio e adesca un 13enne: i genitori trovano nel cellulare le foto intime - Un uomo di 53 anni si presentava come talent scout sportivo: denunciato. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Prometteva carriere di successo per adescare baby-calciatori: finto talent scout accusato di abusi su 12enne - Processo a Venezia per un 52enne di Rosolina accusato di abusi su un minore. Lo riporta nordest24.it