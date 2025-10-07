Si finge cieco per 20 anni per incassare pensione | arrestata coppia a Castellammare di Stabia
Una truffa ai danni dello Stato lunga oltre vent’anni è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata. I militari hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, gravemente indiziati dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video
Curtis Dixon ha aiutato un influencer che fingeva di essere cieco e ha ricevuto una ricompensa di 100mila dollari, attirando l'avidità dei suoi stessi familiari Vai su Facebook
Castellammare, si finge cieco per 20 anni: arrestato insieme alla moglie - Si finge cieco per 20 anni, poi presenta documentazione falsa per farsi confermare lo status di invalido totale: arrestato insieme alla moglie. Come scrive msn.com
Napoli: si finge cieco per 20 anni, arrestato insieme alla moglie - Per oltre 20 anni si è finto cieco per ottenere benefici pubblici, fino a presentare documenti falsi per confermare lo status di invalido totale. Si legge su ilmessaggero.it