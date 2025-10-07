Si finge cieco per 20 anni per incassare pensione | arrestata coppia a Castellammare di Stabia

Una truffa ai danni dello Stato lunga oltre vent’anni è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata. I militari hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, gravemente indiziati dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

