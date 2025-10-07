Si finge cieco per 20 anni e prende la pensione di invalidità incastrato mentre conta i soldi al bancomat
Finge di essere cieco totale per 20 anni e percepisce la maggiorazione sulla pensione per invalidità e l'accompagnamento. Scoperto dalla Guardia di Finanza. Nei guai coppia di coniugi di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: finge - cieco
Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video
Si finge cieco per 20 anni per incassare pensione: arrestata coppia a Castellammare di Stabia
Napoli, si finge cieco per venti anni e incassa la pensione: quando faceva i bancomat ci vedeva benissimo
Curtis Dixon ha aiutato un influencer che fingeva di essere cieco e ha ricevuto una ricompensa di 100mila dollari, attirando l'avidità dei suoi stessi familiari Vai su Facebook
Si finge cieco per 20 anni: arrestato lui e la moglie - Si finge cieco per 20 anni, poi presenta documentazione falsa per farsi confermare lo status di invalido totale: arrestato insieme alla moglie. Si legge su msn.com
Napoli: si finge cieco per 20 anni, arrestato insieme alla moglie - Per oltre 20 anni si è finto cieco per ottenere benefici pubblici, fino a presentare documenti falsi per confermare lo status di invalido totale. ilmessaggero.it scrive