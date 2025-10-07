Si finge carabiniere e truffa due anziani coniugi | arrestata 41enne
Con la tecnica del ‘finto carabiniere’ aveva truffato una coppia di coniugi, entrambi di 85 anni.E' stata arrestata lo scorso 2 ottobre dai (veri) militari dell'Arma della Sezione Radiomobile di Pisa una donna di 41 anni per i reati di rapina impropria, truffa aggravata e possesso di segni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
