Si finge carabiniere e truffa due anziani coniugi | arrestata 41enne

Con la tecnica del ‘finto carabiniere’ aveva truffato una coppia di coniugi, entrambi di 85 anni.E' stata arrestata lo scorso 2 ottobre dai (veri) militari dell'Arma della Sezione Radiomobile di Pisa una donna di 41 anni per i reati di rapina impropria, truffa aggravata e possesso di segni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

