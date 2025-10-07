Si fa aprire la porta per avere del latte studentessa violentata dal vicino di casa a Pavia | arrestato 29enne

Una studentessa di 19 anni che abita a Pavia in un condominio vicino all'Università è stata aggredita e violentata da un giovane di 29 anni che è riuscito a farsi aprire la porta dell'appartamento con la scusa di avere un po' di latte. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l'accusa di violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

