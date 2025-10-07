Si è sposato a 75 anni Nozze da sogno per il vip italiano | col marito entrambi in abito viola
Emozione e romanticismo con uno dei “Sì” più attesi dell’anno. Il vip italiano, celebre per le sue creazioni e per l’inconfondibile linea “1ª Classe”, ha sposato il compagno William de Souza, coronando una storia d’amore che in poco tempo ha conquistato il cuore del pubblico. Le nozze si sono svolte in una cornice elegante e raffinata, immersa nel verde di Villa Renoir, alle porte di Milano, dove amici e colleghi del mondo della moda e dello spettacolo hanno celebrato insieme agli sposi un’unione fatta di autenticità, libertà e affetto sincero. Lo stilista, 75 anni, aveva annunciato il matrimonio poche settimane fa con parole che racchiudevano tutta la forza dei sentimenti che lo legano al suo compagno: “Sì, a 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
