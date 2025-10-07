Si è sposato a 75 anni | le nozze del super vip italiano in abito viola

Un matrimonio da favola, elegante e pieno di emozione. A 75 anni, Alviero Martini ha detto “Sì” al compagno William de Souza, coronando una storia d’amore che ha conquistato il pubblico e il mondo della moda. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Renoir, alle porte di Milano, tra sorrisi, applausi e un’atmosfera di autentica felicità. Un’unione all’insegna dell’amore e dello stile. Lo stilista, celebre per la linea 1ª Classe, aveva annunciato il matrimonio poche settimane fa con parole cariche di sentimento: “Sì, a 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

