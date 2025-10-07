ShutdownSenato Usa boccia proposta rep

5.09 Il Senato Usa ha bocciato la proposta repubblicana di estendere i finanziamenti governativi e mettere fine allo shutdown,ottenendo solo 52 a favore,41 contrari,non sufficienti per raggiungere la soglia dei 60 voti necessari. La controproposta dem che legava il finanziamento a un'estensione dei sussidi sanitari e al ripristino dei tagli a Medicaid è stata respinta con un voto di 50 a 45, in linea con le divisioni di partito. Tre senatori dem hanno sfidato la linea di partito appoggiando la misura GOP. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it