shorts antifascisti

L'antifascismo non impegna e va con tutto. E così il direttore creativo di Valentino, lo stilista Alessandro Michele uno che è stato comunista finché non è diventato ricco l'altro giorno a Parigi ha aperto la sfilata della sua nuova collezione PrimaveraEstate con un testo di Pier Paolo Pasolini sulla scomparsa delle lucciole. Letto da Pamela Anderson. Dall'Idroscalo di Ostia a Baywatch. Per Michele, "La resistenza al fascismo ai tempi di Pasolini ci insegna a risvegliare lo sguardo in questi anni difficili". Titolo della corrispondenza da Parigi di Repubblica: "La poesia per resistere al buio del fascismo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

