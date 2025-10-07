Short track World Tour Montreal 2025 | orari tappe 9-19 ottobre programma tv streaming
Ricomincia la stagione internazionale dello short track. Saranno due settimane molto importanti in Canada, visto che a Montreal si disputeranno la prima e la seconda tappa del World Tour 2025-2026, il format che già dalla passata stagione ha sostituito quello della Coppa del Mondo. C’è sicuramente grande attesa per una squadra azzurra che come sempre si presenta molto ambiziosa in una stagione che avrà ovviamente il suo culmine con le Olimpiadi in casa. I Giochi di Milano Cortina 2026 sono chiaramente l’obiettivo principale, ma proprio il World Tour servirà come trampolino per preparare al meglio l’evento casalingo. 🔗 Leggi su Oasport.it
