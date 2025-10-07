Short track Martina Valcepina torna dopo due anni Jolly da giocare a Milano Cortina 2026?

Per l’ Italia dello short-track, uno dei temi forti è rappresentato dal ritorno in azione di Martina Valcepina. La veterana azzurra non compete al massimo livello da quasi due anni, ossia dal dicembre 2023, quando durante una sessione d’allenamento nell’imminenza della tappa di Coppa del Mondo di Seoul si fratturò una gamba. L’infortunio fu serio, tanto da tenerla fuori dai giochi anche per tutto l’inverno 2024-25. AI Giochi, quelli con la “G” maiuscola perché si parla di Olimpiadi 2026, può viceversa partecipare nell’imminente futuro. Qualificarsi non sarà ovvio, perché nel frattempo la concorrenza interna alla squadra azzurra è cresciuta esponenzialmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

