Short track Martina Valcepina torna dopo due anni Jolly da giocare a Milano Cortina 2026?
Per l’ Italia dello short-track, uno dei temi forti è rappresentato dal ritorno in azione di Martina Valcepina. La veterana azzurra non compete al massimo livello da quasi due anni, ossia dal dicembre 2023, quando durante una sessione d’allenamento nell’imminenza della tappa di Coppa del Mondo di Seoul si fratturò una gamba. L’infortunio fu serio, tanto da tenerla fuori dai giochi anche per tutto l’inverno 2024-25. AI Giochi, quelli con la “G” maiuscola perché si parla di Olimpiadi 2026, può viceversa partecipare nell’imminente futuro. Qualificarsi non sarà ovvio, perché nel frattempo la concorrenza interna alla squadra azzurra è cresciuta esponenzialmente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
#prnews | Highlight della Mattinata - 4 Ottobre 2025 #MTB - TRINX factory team, Lucia Bramati ottava nello short track di Lake Placid - facebook.com Vai su Facebook
Fashion victim… O short track victim? ? Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser sono pronti per la stagione più glamour… Quella olimpicaaaaaaaaaa #ItaliaTeam @fisg_it - X Vai su X
Pattinaggio short track, coppa del mondo: Martina Valcepina vince i 500 metri a Torino - Nell'ultima tappa della stagione di coppa del mondo di short track al Pala Tazzoli di Torino vittoria della 26ennne valtellinese Martina Valcepina. Si legge su sport.sky.it
Short track, Europei: doppio oro per la Valcepina - Martina Valcepina ha conquistato il titolo nei 1500, chiudendo in 2:36. ilmessaggero.it scrive