Short track Elisa Confortola cerca la svolta definitiva nella stagione olimpica Dipende solo da lei

Elisa Confortola è la donna su cui l’ Italia dello short-track fa maggiore affidamento per il “Dopo Milano Cortina 2026”. Bisogna difatti ricordarsi che lo sport non finirà con l’edizione dei Giochi olimpici programmata nel mese di febbraio, nonostante nella nostra nazione si stia guardando a quella manifestazione come a una sorta di Redde Rationem. L’agonismo andrà avanti anche dopo l’imminente appuntamento a Cinque cerchi e, vicissitudini del mondo permettendo, proseguirà verso gli anni ’30 del XXI secolo. Dunque, sarebbe sbagliato ritenere che tutti gli azzurri presenti a Milano Cortina possano essere formati appieno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, Elisa Confortola cerca la svolta definitiva nella stagione olimpica. Dipende solo da lei

