Shock pomeridiano | La forza di una donna nel mirino di Mediaset
Una decisione che ha sorpreso molti fan: Canale 5 ha deciso di ridurre lo spazio dedicato a La forza di una donna nel pomeriggio, per far posto al programma giornalistico Dentro la notizia. L’operazione di “sacrificio” mostra quanto la rete stia cercando di ridisegnare il suo daytime, dando maggiore rilevanza a contenuti informativi e talk nel momento centrale della giornata. Secondo le indiscrezioni, la soap turca manterrà una fascia breve, probabilmente intorno ai 15-20 minuti, mentre Dentro la notizia occuperà una parte consistente del pomeriggio. In pratica, la serie perde terreno proprio nei momenti in cui era più forte, un segnale evidente delle priorità strategiche della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: shock - pomeridiano
Cercasi estetista con esperienza per stagione estiva turno pomeridiano età massima 35 anni no perditempo inviare curriculum a [email protected] o telefonare al 3339437204... - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, cambio programmazione dicembre: la soap raddoppia nel weekend - Con la pausa natalizia del pomeridiano di Amici 25, ci sarà spazio per le nuove puntate de La forza di una donna ... it.blastingnews.com scrive
La forza di una donna, cambio programmazione weekend: cancellata di domenica pomeriggio - Cambio di programmazione nel weekend per La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che continua a primeggiare negli ascolti del primo pomeriggio, anche dopo la riduzione della durata in ... Come scrive it.blastingnews.com