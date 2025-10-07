Shock pomeridiano | La forza di una donna nel mirino di Mediaset

Una decisione che ha sorpreso molti fan: Canale 5 ha deciso di ridurre lo spazio dedicato a La forza di una donna nel pomeriggio, per far posto al programma giornalistico Dentro la notizia. L’operazione di “sacrificio” mostra quanto la rete stia cercando di ridisegnare il suo daytime, dando maggiore rilevanza a contenuti informativi e talk nel momento centrale della giornata. Secondo le indiscrezioni, la soap turca manterrà una fascia breve, probabilmente intorno ai 15-20 minuti, mentre Dentro la notizia occuperà una parte consistente del pomeriggio. In pratica, la serie perde terreno proprio nei momenti in cui era più forte, un segnale evidente delle priorità strategiche della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it