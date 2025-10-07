Sharm El-Sheikh primo giorno di colloqui Hamas-Israele chiuso in clima positivo oggi secondo round Trump ottimista | Progressi incredibili

Oggi, 7 ottobre, si aprirà il secondo giorno di negoziati tra le parti, mediati da diplomatici di Egitto e Qatar. Netanyahu conferma, "Vicini alla fine della guerra", ma non molla il 'suprematismo' israeliano: "Vogliamo vittoria totale" Si è concluso ieri, 6 ottobre, il primo giorno di round. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sharm El-Sheikh, primo giorno di colloqui Hamas-Israele chiuso "in clima positivo", oggi secondo round, Trump ottimista: "Progressi incredibili"

In questa notizia si parla di: sharm - sheikh

Vacanza truffa a Sharm el Sheikh, paga 2mila euro ma l’agenzia di viaggi sparisce

Incubo a Sharm el-Sheikh: infermiera giuglianese salva donna ferita durante un’escursione in barca

Napoli, vacanze false a Sharm el Sheikh: «Ora vogliamo i rimborsi»

la Repubblica. . Mentre partono i colloqui sul piano di pace Trump a Sharm el Sheikh, in Egitto, l'Idf non dà tregua alla Striscia. Bombardamenti pesanti al sud come pure in piena città, a Gaza City #gazacity #gaza Vai su Facebook

Hamas pensa di mantenere il potere a Gaza. Le fasi dei negoziati a Sharm el Sheikh - Il primo incontro di ieri tra Israele, Hamas e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia è stato tecnico, Trump ha detto che vuole “entro giorni” un risultato. Scrive ilfoglio.it

Gaza, «clima positivo» nel primo round di negoziati. Attesa per i colloqui diretti Hamas-Israele - Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto – lunedì - unionesarda.it scrive