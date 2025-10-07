Shackleton sapeva che l’Endurance non avrebbe resistito ai ghiacci dell’Antartide Perché decise di partire ugualmente?

Roma, 7 ottobre 2025 – Considerato il contesto ambientale, può essere considerato un “cold case” della storia dell’esplorazione dell’Antartide: Ernest Henry Shackleton sapeva che l’ Endurance, a dispetto del nome (“Resistenza” in inglese), non avrebbe retto l’urto dei ghiacci? Uno studio pubblicato sulla rivista Polar Record risponde di sì, accusando Shackleton di essere salpato verso il Polo Sud dall’Inghilterra pur sapendo che la nave fatta appositamente costruire per la sua spedizione avrebbe potuto facilmente cedere alla morsa del pack. Troppi punti deboli. Il dibattito sulle responsabilità del famoso esploratore è stato riacceso dal ritrovamento del relitto, avvenuto nel 2022 grazie alla missione Endurance22, che ha localizzato la nave a più di tremila metri di profondità nel Mare di Weddell. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

