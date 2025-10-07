Sgominata banda dello spoofing liste di contatti dal ' dark web' | 11 finiscono in manette

Colpivano in tutta la Campania, fingendosi operatori bancari e riuscendo a sottrarre migliaia di euro dai conti correnti delle vittime, molte delle quali residenti anche in provincia di Caserta. È quanto emerso dall’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

