Sgominata banda dello spoofing liste di contatti dal ' dark web' | 11 finiscono in manette
Colpivano in tutta la Campania, fingendosi operatori bancari e riuscendo a sottrarre migliaia di euro dai conti correnti delle vittime, molte delle quali residenti anche in provincia di Caserta. È quanto emerso dall’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: sgominata - banda
Furti e droga, banda sgominata: un carabiniere tra gli indagati
Minicar acquistate con assegni falsi, sgominata una banda: in 4 nei guai
Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame
Agropoli, sgominata banda di spacciatori di cocaina: in cinque finiscono nei guai Vai su Facebook
Sgominata banda di rapinatori seriali: erano l’incubo di supermercati e ristoranti (VIDEO) - X Vai su X