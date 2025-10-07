Sfruttamento dei giovani lavoratori stagionali alla Grotta Rossa il dibattito pubblico L’Ultima Spiaggia
Il collettivo giovanile Glitch – Direzione Anomala, insieme allo Spazio Pubblico Autogestito Grotta Rossa, invita la cittadinanza al dibattito pubblico “L’Ultima Spiaggia”, il 10 ottobre 2025 dalle ore 18,30 presso il centro sociale Grotta Rossa – Rimini.L’iniziativa intende aprire uno spazio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: sfruttamento - giovani
I Giovani Democratici sul lavoro estivo: "Basta sfruttamento stagionale, servono salario minimo e spiagge accessibili"
Da Grosseto la piazza del 3 ottobre ha parlato con la voce di tutte le generazioni. Tanti giovani, tanta energia, un messaggio chiaro: non vogliamo un mondo di guerre, sfruttamento e paura. Vogliamo futuro, diritti, pace e giustizia sociale. #CGIL #ScioperoGen
Il futuro in Italia non è immaginabile per moltissimi giovani. È un'emergenza di cui nessuno vuole parlare. Lo sfruttamento evidentemente va tutelato, chi lavora no. #lavoro #sfruttamento #salariominimo #giovanichenonhannovogliadilavorare
Lavoro stagionale e malpagato in Riviera: un incontro pubblico alla Grotta Rossa - Il collettivo giovanile Glitch – Direzione Anomala, insieme allo Spazio Pubblico Autogestito Grotta Rossa, invita la cittadinanza al dibattito pubblico ... Riporta chiamamicitta.it
Il lato oscuro delle produzioni d'eccellenza toscane: lo sfruttamento dei lavoratori - Arezzo, 6 ottobre 2025 – Il lato oscuro delle produzioni d'eccellenza toscane: lo sfruttamento dei lavoratori Vigne e oliveti. Scrive lanazione.it