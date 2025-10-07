Sfregio dei consiglieri della sinistra ligure alle vittime del 7 ottobre | escono al minuto di silenzio bagarre in aula

Pagina oscena al Consiglio regionale della Liguria, dove la richiesta di un minuto di silenzio per commemorare le vittime del 7 ottobre ha visto uscire dall’Aula i consiglieri della Lista Orlando, M5S e Avs. Dici 7 ottobre e la sinistra sinistra si alza e se ne va. In perfetto stile Francesca Albanese. I capigruppo di maggioranza, Rocco Invernizzi di FdI, Sara Foscolo della Lega, Carlo Bagnasco di Forza Italia), Matteo Campora (Vince Liguria), Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) scrivono una nota indignata raccontando l’accaduto vergognoso. Ecco come è andata dalle parole dei cinque consiglieri di maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sfregio dei consiglieri della sinistra ligure alle vittime del 7 ottobre: escono al minuto di silenzio, bagarre in aula

In questa notizia si parla di: sfregio - consiglieri

` ! Fratelli d’Italia governa 7 capoluoghi su 10, conta centinaia di consiglieri comunali e provinciali, e ha una grande squadra in Consiglio Regional - facebook.com Vai su Facebook

Vaccarezza: sinistra ligure non condanna odio e violenza ProPal - Questa mattina le minoranze in consiglio regionale avevano una buona occasione per dimostrare che l’odio e le manifestazioni di violenza politica vanno condannati sempre, senza se e senza ma, senza ... Segnala ligurianotizie.it

Piana (Lega): sinistra ligure non firma Odg contro odio e scopre le sue carte - “La sinistra ligure non firma l’ordine del giorno presentato in consiglio regionale stamane dal centrodestra, sottoscritto anche dalla Lega, contro l’odio e la violenza e scopre così le sue carte. Secondo ligurianotizie.it