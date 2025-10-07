Sfondano la vetrata di un negozio di articoli per bambini con un tombino | malviventi in fuga con pochi spiccioli

Spaccata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre al negozio Baby Bazar in via di Sterpulino a Ospedaletto, attività che vende articoli di seconda mano per bambini. I malviventi hanno mandato in frantumi la porta di ingresso, utilizzando un tombino, e sono entrati nel punto vendita rubando. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

