Sfonda con l’auto la vetrata del ristorante e distrugge tutto con una mazza chiodata
Momenti di terrore in un ristorante-pizzeria di Salerno, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver sfondato con la sua Smart la vetrata del locale "La Compagnia del Concord", nel quartiere Fuorni. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, è stato il tragico epilogo di una violenta lite familiare culminata in un'aggressione contro l'ex suocero, gestore del ristorante. L'aggressione e il caos nel locale. Tutto è iniziato intorno alle 15:45, quando l'uomo, con precedenti per reati contro la persona, ha fatto irruzione nel locale colpendo l'ex suocero e un dipendente.
