Sfilate di Parigi | l'armonia degli eredi
C’era una volta il direttore creativo come un Tyrannosaurus Rex: giovane, affamato e destinato a divorare chiunque lo avesse preceduto per lasciare il segno con uno sterminio stilistico. La sua unica legge era la disruption, il suo unico omaggio, l’oblio. Quest’anno, sulle passerelle di Milano e Parigi, quel dinosauro è apparso improvvisamente estinto. A l suo posto, una schiera di autentici demiurghi (non semplici stilisti, ma creatori di mondi) ha declamato un nuovo, inatteso verbo: la continuità. È il trionfo di un’eleganza intellettuale che, anziché sradicare, innesta. Un gesto che è, insieme, di profondo rispetto e di calcolatissima strategia, in un’epoca in cui il futuro appare così minaccioso che l’unico rifugio possibile sembra essere una rilettura colta del passato. 🔗 Leggi su Amica.it
