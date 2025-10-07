Sfilata di moda a Mondello l’atelier Chiccosa presenta la nuova collezione
La nuova collezione dell’atelier Chiccosa di Katia Montagna torna a sfilare in pubblico, dopo tre anni, con un evento esclusivo in programma domenica 19 ottobre alle 17 alla Sirenetta a Mondello, in via Principe di Scalea 7 a Palermo. Protagonisti della passerella saranno trenta nuovi abiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: sfilata - moda
