Sfilata di moda a Mondello l’atelier Chiccosa presenta la nuova collezione

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova collezione dell’atelier Chiccosa di Katia Montagna torna a sfilare in pubblico, dopo tre anni, con un evento esclusivo in programma domenica 19 ottobre alle 17 alla Sirenetta a Mondello, in via Principe di Scalea 7 a Palermo. Protagonisti della passerella saranno trenta nuovi abiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sfilata - moda

