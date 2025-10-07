Sfiducia a von der Leyen 9 ottobre il voto in Parlamento | Ursula verso permanenza grazie ai quasi 400 voti su 719 da Ppe S&D e Renew Europe

Il numero da tenere d’occhio resta 360, la soglia che rappresenta non solo la maggioranza qualificata necessaria per far cadere la Commissione, ma anche il numero di parlamentari che, a luglio, avevano votato per difenderla La Commissione europea resterà probabilmente in sella dopo i 2 voti d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

