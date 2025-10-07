Sfiducia a von der Leyen 9 ottobre il voto in Parlamento | Ursula verso permanenza grazie ai quasi 400 voti su 719 da Ppe S&D e Renew Europe
Il numero da tenere d'occhio resta 360, la soglia che rappresenta non solo la maggioranza qualificata necessaria per far cadere la Commissione, ma anche il numero di parlamentari che, a luglio, avevano votato per difenderla La Commissione europea resterà probabilmente in sella dopo i 2 voti d.
Ue, eurodeputato minaccia azioni legali contro von der Leyen: “False le accuse di ingerenza di Mosca sulla mozione di sfiducia”
Ursula, Giorgia e Elly, le 3 sorelle Voltabandiera dell’Europa: Meloni e Schlein unite per difendere von der Leyen sulla sfiducia
La Ue: «C'è Mosca dietro la mozione di sfiducia a von der Leyen». Putin pianifica un attacco con 2.000 droni contro l'Ucraina
ULTIM'ORA UE, al via le discussioni per le mozioni di sfiducia contro von der Leyen A Strasburgo si apre oggi il dibattito sulle due mozioni di censura presentate contro Ursula von der Leyen, che saranno poi sottoposte al voto giovedì.
Strasburgo Settimana importante quella che ci apprestiamo ad affrontare, oltre al clima che non è propriamente favorevole Temi e votazioni importanti: l'agricoltura, tema a me sempre caro; le due mozioni di sfiducia per la presidente Von der Leyen e poi la
Von der Leyen di fronte a due mozioni di sfiducia. La maggioranza dell'Eurocamera le fa scudo - Bardella (Pfe): "E' stata firmata con Trump la resa commerciale dell'Europa".
Ursula von der Leyen chiama all'unità europea in un momento cruciale - Ursula von der Leyen si presenta al Parlamento Europeo per sollecitare un forte sostegno in un periodo caratterizzato da sfide globali significative.