di Fabio Zaccaria Settore giovanile Juve, Corigliano e Del Fabro titolari nell’11 di partenza di Franceschini: gli azzurri classe 2009 passano sull’Ucraina e si regalano il pass per il secondo round della competizione. Dopo l’amara sconfitta contro il Montenegro di sabato, addolcita solo dalla rete di Corigliano, gli Azzurrini di Franceschini rialzano immediatamente la testa e si qualificano ufficialmente al secondo round degli Europei. Decisiva è la vittoria contro l’ Ucraina Under 17, per 2-1, che porta senza calcoli eccessivi l’Italia alla fase successiva della competizione. Nella partita hanno preso parte ben due giocatori del Settore giovanile Juve: ecco chi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve, successo per l’Italia Under 17 di Corigliano e Del Fabro: gli Azzurrini battono l’Ucraina e si qualificano alla fase successiva degli Europei