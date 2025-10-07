Fine settimana entusiasmante per le giovanili bianconere. La Juniores, sabato pomeriggio, ha battuto 4-1 in casa il Poggibonsi, grazie alle reti di Ronchi (nella foto) (tripletta) e Rogani. Non poteva iniziare meglio, il giovane attaccante bianconero, classe 2007, già nell’orbita della prima squadra, che ha messo a segno 5 gol in cinque giornate (due li ha rifilati al Trestina), portandosi in testa alla classifica marcatori, insieme al poggibonsese Pratesi. Nove i punti conquistati dai ragazzi di Gill Voria (3 vittorie e 2 sconfitte) che valgono un momentaneo piazzamento play off. Ottime affermazioni anche per le altre formazioni del vivaio della Robur, scese in campo domenica per il debutto nei rispettivi campionati: tutte hanno festeggiato una vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. E’ stato un fine settima di altissimo livello. Allievi esagerati: ben 14 gol alla Casolese