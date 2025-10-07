Settimana di musica e spettacolo al Victoria Club di Abano Terme

Settimana all’insegna dell’intrattenimento e della buona cucina al Victoria Club, elegante locale situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria in piazza Cortesi, nel cuore della zona pedonale.Mercoledì 8 ottobre, dalle 20, appuntamento con la cena spettacolo “Starclub”: sul palco si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: settimana - musica

Concerti d’estate a Villa Guariglia: una settimana di musica, racconti e sonorità dal mondo

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana

Rockin’1000 Week 2025: Cesena celebra 10 anni di musica con una settimana di eventi imperdibili

La Settimana della Musica Antica: partiti! Qualche scatto del concerto d'apertura di ieri sera, lunedì 6 ottobre, con i Maestri Angelo Castaldo e Lorenzo Feder e gli allievi delle classi di clavicembalo e organo: "Frescobaldi e il suo tempo". #settimanadellamusi - facebook.com Vai su Facebook

Certificazioni FIMI settimana 40 (6 ottobre 2025) Settimana movimentata per la musica italiana Tra ritorni, grandi conferme e nuove sorprese… Scopri tutti i nomi su All Music Italia #FIMI #AMInews #MusicaItaliana - X Vai su X

Victoria Club, una settimana di musica e spettacolo al Trieste & Victoria - spettacolo con Mistericky e Favaretto DJ, performance di Royal Management; la cena con show è 50 euro, il tavolo ... Riporta padovaoggi.it

Il Victoria Club di Abano riparte con gli eventi di ottobre tra cene-spettacolo, musica e il ritorno di “Tacco 12” - Il Victoria Club, elegante punto di incontro situato in Piazza Cortesi all’interno dello storico Hotel Trieste & Victoria della famiglia Borile, si conferma protagonista della vita notturna e del dive ... Come scrive padovaoggi.it